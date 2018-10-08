Video Yardımcı Hakem Sistemi "VAR" futbolun gündeminden düşmüyor.

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında, sistemin arızalanması üzerine yeni bir tartışma başladı.

Çünkü, tam o sırada "VAR"a başvurulacak kritik bir pozisyon yaşandı, ancak sistem devre dışı olduğu için, hakem kararını pozisyonu kontrol etmeden vermek zorunda kaldı.



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, "VAR sisteminde güç kaybı nedeniyle sistemin çalışmadı. 5 dakika 40 saniye süren bir kesinti oldu. VAR odasına görüntü ulaşmadı. Şansızlık o dakikalarda VAR'a ihtiyaç duyulması oldu. Geçen hafta da bir dakika süren bir kesinti oldu ancak VAR'a ihtiyaç duyulan bir pozisyon olmadığı için sorun teşkil etmedi.

Bu sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de oluyor. Geçen yıl Almanya'da dört kere meydana gelmiş. Bu sene Fransa ve İspanya'da da aksaklık yaşanmış.

VAR'ın devre dışı kaldığı anlarda protokol gereği hakem maçı yönetmeye devam eder. Protokole göre VAR'daki teknik hatalar maçın tekrar edilmesi gerekmez

Hakemlerimiz zihinsel olarak yoğunluk yaşadıklarını söylemedi. Fiziksel yorgunluğun dışında diğer maçları oturarak takip ediyor" ifadelerini kullandı.

NAMOĞLU, NTV'DE VAR'A İLİŞKİN MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI