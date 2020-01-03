MHK Başkanı Zekeriya Alp: TFF Başkanımız olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm

MHK Başkanı Zekeriya Alp, 2019/20 sezonunun ilk yarısını düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Zorlu'da yapılan görüşmeyle ilgili de konuşan Alp, "Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Herkese eşit mesafedeyiz" dedi.



Alp'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TFF Başkanımızın daveti ile Ali Koç ve Semih Özsoy ile olan görüşmede MHK Başkanı olarak görüşmemizegelelim. Zorlu'daki toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in daveti ile Ali Koç ve Semih Özsoy gerçekleşen

görüşmede bulunmamın nedeni, yazılı ve görsel basında çıkan haberler, Fenerbahçe maçındaki hakemlerin bir sonraki hafta verilmemesi gibi konulardı. IFAB raporu, hakemlere görev verilmemesi, penaltı gibi konuların gündem getirilmesi ve herkesi rahatsız edici boyutlara ulaşması gibi konular. Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçıyla ilgili bir

başvurusu olmuştu. Ali Koç tüm çekincelerini bize anlattı. Biz de neler yaptığımızı bilinecek şekilde kendilerine anlattık. Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile atamaları yapıyoruz. Pozisyonu irdeledik ve kural hatası olmadığına karar verdik.

Gazeteci bir arkadaş kural hatasıyla ilgili bir soru sordu. Biz de Fenerbahçe’nin bir başvurusu olmadığını ve kural hatası olmadığını gazeteci arkadaşa izah ettim. IFAB’a bilgi amacıyla arkadaşlar soru sorarlar. Yeni kurallarda ve gelişen kurallarda bu rutin bir işlemdir. Elimde gelen mailin Türkçe ve İngilizcesi vardı. Türk olarak maili okudum.

Kural yazıcı dediğimiz IFAB’ın başındaki arkadaştan gelen görüşü okudum. Yazılı şekilde kural hatası olmadığını ifade ettik. Semih Özsoy da taçla ilgili IFAB görüşünü sordu. Kural hatası kapsamında olmadığını anlattım.



Fenerbahçe maçlarını yöneten hakemlerin görev almamasıyla ilgili de konuştuk. Her hafta her hakeme maç verme gibi durum söz konusu olamaz. 2 ligde de 18 tane hakeme görev verme durumumuz var.



Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerdegörüşürüm. Bunun için talimat almam."