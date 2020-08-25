MHK'nin yeni Başkanı Serdar Tatlı oldu (Serdar Tatlı kimdir?)

ntv.com.tr 25.08.2020 - 14:34
TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
Başkan
Serdar Tatlı
Üyeler
Metin Tokat
Erol Ersoy
Kadir Tozlu
Mahmut Çetiner
Mustafa Kamil Abitoğlu
Hikmet Öksüzoğlu
Ahmet Erdoğan
Nedim Göklü
1966 Şanlıurfa doğumlu olan Serdar Tatlı, Süper Lig'de 9 sezon boyunca 119 maç yönetti.
MHK'nın eski başkanı Zekeriya Alp geçen hafta tüm üyelerle birlikte istifa etmişti.
SERDAR TATLI KİMDİR?
Serdar Tatlı, 1966 yılında Urfa’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988’de göreve başladı.
1991’de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Tatlı evli 1’i erkek 2 çocuk babasıdır.