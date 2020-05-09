Michael Jordan'ın ayakkabıları müzayedede

NBA efsanesi Michael Jordan'ın kullandığı ikonik ayakkabılar açık artırmaya çıktı.



Bunlar, Jordan'ın adını taşıyan 35 yıllık serinin ilk modeli.



New York'taki müzayede salonunda yerini alan ayakkabıların 100 bin ila 150 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Açık artırma internet üzerinden yapılacak.

Ayakkabıların son sahibi Jordan Geller isimli koleksiyoner, satış için en uygun zaman olduğunu söyledi. geller "The Last Dance" dizisiyle Michael Jordan ve ayakkabılar yeniden gündeme geldi. "Eşimle birlikte ayakkabıların yeni evini bulmasına karar verdik" dedi.



Jordan'ın adını taşıyan model ilk olarak 1985'te piyasaya sürülmüştü.

