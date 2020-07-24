Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönüyor

Ntvspor 24.07.2020 - 12:17
Tyson'ın ringlere dönüşü uzun zamandır kulislerde konuşuluyordu.
Mike Tyson, 12 Eylül'de 51 yaşındaki eski boksör Roy Jones Junior ile karşılaşacağını açıkladı.
Kaliforniya'daki maç 8 raund üzerinden düzenlenecek.
Mike Tyson bu karşılaşmayla birlikte 15 yıl aradan sonra ringlere dönmüş olacak.
Birleşik Amerikalı boksör 58 maçlık profesyonel kariyerinde son olarak 2005 yılında Kevin McBride ile karşılaşmıştı.
Tyson'ın rakibi Roy Jones Junior, 2018 yılında emekli olmuştu.