Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönüyor

Boksun unutulmaz yıldızlarından Mike Tyson 15 yıllık aradan sonra ringlere dönüyor. 54 yaşındaki eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu, Eylül ayında Roy Jones Junior ile karşılaşacak.

Ntvspor 24.07.2020 - 12:17

Mike Tyson 15 yıl sonra ringe dönüyor
Mike Tyson'ın (ayakta) dünya ağır sıklet şampiyonu Trevor Berbick'i devirerek ünvanı kazanan en genç boksör olduğu maç (Kasım, 1986)

Tyson'ın ringlere dönüşü uzun zamandır kulislerde konuşuluyordu.

Mike Tyson, 12 Eylül'de 51 yaşındaki eski boksör Roy Jones Junior ile karşılaşacağını açıkladı.

Kaliforniya'daki maç 8 raund üzerinden düzenlenecek.

Mike Tyson bu karşılaşmayla birlikte 15 yıl aradan sonra ringlere dönmüş olacak.

Birleşik Amerikalı boksör 58 maçlık profesyonel kariyerinde son olarak 2005 yılında Kevin McBride ile karşılaşmıştı.

Tyson'ın rakibi Roy Jones Junior, 2018 yılında emekli olmuştu. 

Dünyaca ünlü eski boksörün son hali Dünyaca ünlü eski boksörün son hali

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...