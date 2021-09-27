Milan – Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalyan devi Milan ile İspanya Ligi’nin son şampiyonu bu hafta Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geliyor.



Milan geçtiğimiz transfer sezonunda kadrosunu Giroud, Bakayoko, Florenzi ve Tomori gibi isimler dahil 11 isimle güçlendirmişti. Toplamda ise 75 milyon euroluk bir ödeme yapmıştı.



Atletico Madrid ise Griezmann, Cunha ve Rodrigo de Paul gibi isimlerle birlikte toplam 5 futbolcuya 75 milyon euroluk transfer ödemesi yapmıştı.



Müsabaka öncesi Atletico Madrid 1 puanla ikinci sırada bulunurken Milan’ın henüz puanı bulunmuyor ve son sırada.



MILAN – ATLETICO MADRID UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Milan – Atletico Madrid maçı 28 Eylül Salı günü saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak.



Milan’da Plizzari, Krunic, Bakayoko, Zlatan Ibrahimoviç sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek



Atletico Madrid’de ise Lemar dışında eksik bulunmuyor.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



Milan: Maignan, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Maldini, Diaz, Rebic, Giroud



Atletico Madrid: Oblak, Giménez, Hermoso, Savic, Kondogbia, Koke, Llorente, Trippier, Carrasco, Griezmann, Suárez

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