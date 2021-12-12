Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, ikinci oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.12.2021 - 10:14

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

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Semih Saygıner, Mısır’da Dünya şampiyonu oldu

Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Murat Naci Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.

BAKAN KASAPOĞLU, MURAT NACİ ÇOKLU’YU KUTLADI

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'da düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda, dünya ikinciliğini elde eden Murat Naci Çoklu’yu kutluyorum.

Final müsabakasında kıyasıya bir mücadele sergileyen milli bilardocumuz, dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcumuzu elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, kendisine katılacağı diğer organizasyonlarda başarılar diliyorum."

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