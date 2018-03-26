NTV

Milli dağcılardan Romanya'da 4 madalya

Anadolu Ajansı

Spor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan Boulder Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

İlişkili Haberler

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'da düzenlenen Balkan Boulder Şampiyonası'nda Gülay Balık altın madalya elde etti.

Organizasyonda milli sporculardan Ali Keskin gümüş, Sarp Şahin ve Duru Güneş de bronz madalyanın sahibi oldu.

ETİKETLER

N HAYATPOPÜLER VİDEOLARI



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin