Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'da düzenlenen Balkan Boulder Şampiyonası'nda Gülay Balık altın madalya elde etti.
Organizasyonda milli sporculardan Ali Keskin gümüş, Sarp Şahin ve Duru Güneş de bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli dağcılardan Romanya'da 4 madalya
Anadolu AjansıSpor
Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan Boulder Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'da düzenlenen Balkan Boulder Şampiyonası'nda Gülay Balık altın madalya elde etti.