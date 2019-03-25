A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.
Milli futbolcular, maç öncesi ısınmaya üzerinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello brother" (Merhaba Kardeşim) yazısının yer aldığı pankartla çıktı.
Ay-yıldızlı takımın futbolcuları, bu sırada tribünlerden alkış aldı.
Milli futbolculardan "Hello Brother" mesajı
Anadolu AjansıSpor
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yapacağı maç için ısınmaya "Hello brother" yazılı pankartla çıktı.
A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.