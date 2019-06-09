Türkiye Milli Takımı, Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda ikinci oldu.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun finalinde Türkiye ile Macaristan karşılaştı. Macaristan, Kral Petar Stadyumu'nda oynanan maçı 43-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Macaristan, temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde yer almaya hak kazandı. Türkiye ise bir üst lige yükseldi.
Milli ragbiciler Sırbistan'da ikinci oldu
Anadolu AjansıSpor
Türkiye Milli Takımı, Belgrad'da düzenlenen Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Turnuvası'nın finalinde Macaristan'a 43-0 yenildi
Türkiye Milli Takımı, Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda ikinci oldu.