Türkiye Milli Takımı, Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda ikinci oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun finalinde Türkiye ile Macaristan karşılaştı. Macaristan, Kral Petar Stadyumu'nda oynanan maçı 43-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Macaristan, temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde yer almaya hak kazandı. Türkiye ise bir üst lige yükseldi.