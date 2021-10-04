Milli sporcu Fatma Uruk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Serbest dalışçı Fatma Uruk, milli takım kampında psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etti.



Bu iddiaların ardından harekete geçen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Fatma Uruk'u, "asılsız iddialar dile getirdiği" ve "uyumsuz davranışları olduğu" gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS)-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Serbest Dalış Milli Takım sporcularından Fatma’nın, milli takım ve federasyon yönetimiyle ilgili iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, "Fatma Uruk, sosyal medya hesaplarından Serbest Dalış Milli Takımı’mıza ve TSSF yönetimine yönelik tamamen asılsız olan birtakım iddialar yöneltmiştir.

Bu iddialar bazı medya organlarına, dolayısıyla da kamuoyuna yansımıştır. Kesinlikle temeli olmayan bu iddialar, federasyonumuz ve sualtı topluluğu üyelerimizde büyük bir üzüntü yarattı" denildi.

FATMA URUK KİMDİR?



1988 yılında İzmir'de doğan Fatma Uruk, 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.



2013 yılından itibaren QNB Finansbank'ta çalışan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer alıyor.



Küçük yaşlarda dünya serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç'ın belgeselini izledikten sonra bu spora merak saran Uruk, ünversite eğitimi sırasında dalış kulübüne üye olmuş ve lisans eğitiminin yanı sıra dalışa yönelik teorik eğitimler aldı.



2008 yılında Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve 3. olarak milli takıma seçildi. 2009 yılında ise Dinamik Apnea Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi olan Uruk, aynı yıl Antalya Kemer'de organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda 10'uncu olarak ''milli sporcu'' unvanına sahip oldu.



2015 yılında koşu antrenmanı yaptığı sırada ciddi bir kaza geçirdi ve bu kaza sonucu vertigoya yakalandı. Doktorların uyarılarına rağmen dalış sporundan vazgeçmedi ve 2015 yılında Türkiye 2'ncisi oldu.



Fatma Uruk, 2015 yılında Küp Apnea disiplininde düzenlenen yarışmalarda tek nefeste 96.98 metre yol alarak dünya 4'üncüsü oldu ve 2017 yılında Yunanistan, Amorgos Adası'nda organize edilen Authentic Big Blue'da Türkiye rekoru kırarak üçüncülük madalyasına layık görüldü.



2018 yılında Şahika Ercümen, Rüstem Derin, Mahmut Fatih Sevük, Derya Can ve Yaren Türk ile birlikte Dünya Şampiyonası'na katılan Uruk, 1.31 dakikalık derecesi ile Türkiye 3'üncüsü olmuştur.



2019 yılında Antalya Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Paletli Sabit Ağırlık ve Küp Apnea Türkiye Şampiyonası'nda 40 metre ile ikinci olmuştur.



Uruk, 18 Kasım 2020 tarihinde dünya rekor denemesini gerçekleştirdi ve Rus sporcu Olga Davydova'nın 65 metrelik rekorunu 67 metre ile egale ederek yeni bir dünya rekoru kırdı.