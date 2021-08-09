Olimpiyatlarda mücadele eden milli sporcular yurda döndü. Evin Demirhan, Süleyman Karadeniz, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Dilara Bozan, Yasemin Adar, Osman Göçen, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu, Meryem Erdoğan, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan’ın yanı sıra, antrenörler, teknik ekip ve federasyon başkanlarının yer aldığı kafile, havaalanında coşkuyla karşılandı. Sporculara terminal girişinde çiçekler verilirken, madalya kazanan isimler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜMÜŞ MADALYAYA ÜZÜLEN BİR TAKIM HALİNE GELDİK"



Boksta kazandığı gümüş madalya ile, bu branşta Türkiye’ye ilk madalya getiren isim olan Buse Naz Çakıroğlu, herkese teşekkür ederken, “Hem hazırlık hem de Tokyo’daki sürecimiz çok uzundu. Büyük bir başarı elde ettik ve 13 madalya kazandık. 2024 için de önemliydi bu. Benim tek hedefim bundan sonraki Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar için umutlu olduklarını dile getiren Çakıroğlu, "2024 Paris'te kadın erkek eşitliği ön planda olacak. Burada da bunu sağladık erkek ve kadın olarak büyük başarılara imza attık. Kadın boksunda vize alamayan bir kadın takımından gümüş madalyaya üzülen bir takım haline geldik, bu çok önemli büyük bir başarı. En fazla madalya sayısını geçtik 2024 için bu büyük umut oldu. Türkiye olarak yaşımız çok genç tüm takımlar olarak büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

YASEMİN ADAR: MUTLU VE GURURLUYUM



Güreşte kazandığı madalyayla tarihe geçen bir başka sporcu Yasemin Adar da mutlu olduğunu ifade ederek, “Bronz madalya kazandım. Türk kadın güreş tarihinde ilk madalya. Eminim ki arkadan gelecek olan arkadaşlarımız, bunu geliştirecek. Çok mutlu ve gururluyum. Biz hedefimiz madalya demiştik. Bu olimpiyatlar ilklerin olimpiyatları oldu ve tarihe geçecek. Birçok branşta ilk madalyalar alındı. Teknik ekibimize, antrenörlerimize, herkese çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

TAHA AKGÜL: KENDİ ADIMA TALİHSİZ BİR DURUM OLDU



Olimpiyatlardan bronz madalya ile dönen güreşçi Taha Akgül de, tarihi bir olimpiyat yaşandığını ifade ederek, “Toplamda 13 madalya aldık. Güreş adına 3 bronz madalya geldi. 3 sporcu da altın madalyaya yakın isimlerdi ama maalesef bronz madalya oldu. Kendi adıma talihsiz bir çeyrek final maçı geçirdim. İlk kez yenildiğim bir maçta yorulmadım. Bana da yakışmadı bu. Yenebileceğim bir sporcuya yenildim. O da olimpiyat şampiyonu oldu. Bütün sporcuların yanındaydı. Sizler de bu olimpiyatta hepimizi gündeme getirdiniz, basın mensuplarına da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ALİ SOFUOĞLU: ALTIN MADALYA ALMAK İSTERDİK AMA OLMADI



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada bronz madalyanın sahibi olan Ali Sofuoğlu, "Bugün burada bizleri böyle karşıladığınız için çok teşekkür ederim. İlk defa yarışan karate branşında 4 madalya aldık. Ben de madalya alanlardan birisi oldum. Ben çok mutluyum, takım olarak da çok mutluyuz. 4 madalya, iyi bir madalya sayısı. Altın madalya almak isterdik ama olmadı. Nasibimizde yokmuş. İnşallah bundan sonra ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edebiliriz. Karatenin 2024 ve 2028 olimpiyatlarında da olmasıyla alakalı yeni gündemler oluşuyor. Orada da ülkemizi temsil etmek için hazır bulunuruz" diye konuştu.



UĞUR AKTAŞ: İNSANLARIMIZI GURURLANDIRABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE



Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate kumite +75 kiloda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Karate branşı olarak ilk kez olimpiyatlarda yer alıyorduk. Bu da bizi heyecanlandırmıştı. Belki son olacak bilmiyorduk. O yüzden yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii ki giderken benim hedefim altın madalyaydı. Yarı finalde 2-2'lik eşitliğin sonunda ilk puanı rakibin almasından dolayı elenmiş oldum. Çok şükür ülkemize madalyalar kazandırdık. Bir nebze olsun halkımızı, insanlarımızı gururlandırabildiysek ne mutlu bize. Umuyoruz ki bu güzel başarılarla, istikrarla devam edip ülkemize bol bol madalyalar kazandırabiliriz. Destekleyen herkese teşekkür ederim."



ERAY ŞAMDAN: HEDEFİMİZ ALTIN MADALYAYDI AMA BUNA DA ŞÜKÜR



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk spor tarihinin karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan ise "Öncelikle çok mutluyum. Buradaki karşılama için herkese teşekkür ederim. Çok zorlu ve uzun bir süreçten geçtik. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Çünkü, bu bizim kariyerimizin en önemli maçıydı. Orada da elimizden geleni göstererek madalyaya uzanabildik. Hedefimiz altın madalyaydı ama buna da şükür. Çok güzel bir sonuçla döndüğümüzü düşünüyorum. Çok mutluyum. Tüm Türk halkına, destekleyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



MERVE ÇOBAN: HALKIMIZIN DESTEĞİNİ, DUALARINI HİSSETTİK



Türk halkının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Olimpiyat 3'üncüsü Merve Çoban, "Hedefim birinci olmaktı fakat branş olarak altın madalya alamadık. Karate ailesi en başarılı branşlardan bir tanesi. Biz bunu tekrardan gösterdik. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Halkımızın desteğini, dualarını hissettik. Biz orada mücadelemizi bu şekilde verdik. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.