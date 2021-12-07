Milli Takım hocasından Szalai açıklaması: Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu düşünüyorum

Macaristan'ı çalıştıran 57 yaşındaki İtalyan teknik adam Marco Rossi, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Torino şubesince düzenlenen bir ödül töreni etkinliği sonrasında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



Calciomercato isimli internet sitesinde yer alan habere göre Rossi, Macaristan takımında İtalyan futbolunda oynayabilecek oyuncu olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, doğrudan bir isim vermenin zor olduğunu belirtse de Szalayi'ye dikkati çekerek, "Şu anda Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai'nin, Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu düşünüyorum. Birçok takım tarafından izlendi o. Özellikle önemli İspanyol takımları izledi. Şimdi Chelsea ile bu transferi yapmışa benziyor. O, İtalyan futbolu için de iyi bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.

