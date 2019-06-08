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Türkiye A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşıyor.
Karşılaşma golsüz devam ediyor.
A Milllilerde sakatlıkları nedeniye kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, Okay Yokuşlu ve Ozan Kabak’ın yanı sıra tedavisi süren Emre Belözoğlu forma giyemiyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalıyor. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure
Praprotnik ve Robert Vukan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic.
A Milliler Euro 2020 elemelerinde deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 kendi sahamızda Moldova'yı da 4-0 yenmişti.
Ay-yıldızlı ekip bu maçı kazanması halinde grupta liderliğe yükselecek.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
FRANSA: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud, Mbappe