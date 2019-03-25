A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Eskişehir Yeni Stadyum'da Moldova ile karşılaştı

24. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle Milliler 1-0 öne geçti.

26. dakikada Cenk Tosun'un golüyle A Milli Takım 2-0 öne geçti.

53. dakikada Cenk Tosun'un ikinci golüyle fark 3'e çıktı: 3-0

Kaan Ayhan'ın 70. dakikada attığı golle Milli Takımımız 4-0 öne geçti.

Karşılaşma A Millilerin 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. 

Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

Milli Takımımız ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye - Moldova maçını izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye - Moldova maçını izledi.