A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Eskişehir Yeni Stadyum'da Moldova ile karşılaştı
24. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle Milliler 1-0 öne geçti.
26. dakikada Cenk Tosun'un golüyle A Milli Takım 2-0 öne geçti.
53. dakikada Cenk Tosun'un ikinci golüyle fark 3'e çıktı: 3-0
Kaan Ayhan'ın 70. dakikada attığı golle Milli Takımımız 4-0 öne geçti.
Karşılaşma A Millilerin 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.
Milli Takımımız ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenmişti.