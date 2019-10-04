A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yapacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı.



Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk 14 Ekim'de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor;

"Mert Günük, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan, Zeki Çelik, Nazım, Çağlar, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Umur Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Enes Ünal."

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN KADROSU AÇIKLANDI



Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Avusturya ile deplasmanda yapacağı maçın aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım 11 Ekim Cuma günü Ritzing kentindeki Sonnensee Stadı'nda TSİ 21.30'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.



Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü Le Meridien Otel Etiler İstanbul'da toplanacak.



Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor).



Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe), Mert Müldür (Sassuolo), Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun

(Trabzonspor), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor).



Orta saha: Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek

(Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Muhayer Oktay, Güven Yalçın (Beşiktaş).



Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Doğukan Sinik (Antalyaspor).