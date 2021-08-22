Milli tenisçi Kırkın, Almanya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Almanya'da düzenlenen Überlingen Open'da şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toprak zeminde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Henri Squire ile karşılaşan 22 yaşındaki milli sporcu, rakibini 6-3, 4-6, 6-4'lük setler sonucunda 2-1 yenerek şampiyon oldu.



Teklerde üst üste 15. galibiyetini alan Ergi Kırkın, aynı zamanda üst üste 3. şampiyonluğunu da elde etti.