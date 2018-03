Milliler, Karadağ ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Podgorica'da 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 87'de yediği golle 2-2 berabere kaldı.



Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Milli Takım, maça Volkan Babacan - Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım - Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu - Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu - Cenk Tosun 11'iyle başladı.



Milliler, Antalya'da 1-0 kazandığı İrlanda maçının 11'inden farklı bir kadroyla sahaya çıktı.



Karadağ'ın 11'i ise Petkovic, Marusic, Savic, Simic, Tomasevic, Vukcevic, Scekic, Jankovic, Vesovic, Ivanic, Beqiraj şeklindeydi.



GOL: Milli Takım, 11. dakikada öne geçmeyi başardı. Bu dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada bekletmeden topa vuran Cengiz Ünder, fileleri havalandırdı.



1997 doğumlu Cengiz Ünder, A Milli Takım formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti. Cengiz, İtalyan ekibi Roma'da bu sezon 24 karşılaşmada 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



GOL: Milliler, 23. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun rakip yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında topa iyi yükselen Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla ağları sarstı.



Trabzonsporlu orta saha oyuncusu, A Milli Takım formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.



GOL: Karadağ, 45. dakikada Tomasevic'in soldan ortasında Ivanic'in kafa golüyle farkı bire indirdi.



A Milli Takım'da ikinci yarının başında Okay Yokuşlu çıktı, yerine İrfan Can Kahveci girdi.



Millilerde 69'da Hakan Çalhanoğlu-Serdar Gürler, 70'te Yusuf Yazıcı-Emre Akbaba, 76'da Cenk Tosun-Enes Ünal, 76'da Hasan Ali Kaldırım-Ömer Bayram, 78'de Cengiz Ünder-Yunus Mallı değişiklikleri gerçekleştirildi.



GOL: 87'de Karadağ, skora eşitlik getirdi. Mugosa bu dakikada kaydettiği golle karşılaşmanın sonucunu ilan etti.



Milli Takımımız, deplasmanda 2-0 öne geçtiği hazırlık maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.



Karadağ: 2 - Türkiye: 2



Stat: Podgorica



Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)



Karadağ: Petkovic, Marusic (Dk. 79 Stojkovic), Savic (Dk. 89 Boljevic), Simic, Tomasevic, Vukcevic, Scekic, Jankovic (Dk. 91 Klimenta), Vesovic, Ivanic (Dk. 67 Mugosa), Beqiraj (Dk. 79 Jovovic)



Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 76 Ömer Bayram), Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Mallı), Yusuf Yazıcı (Dk. 70 Emre Akbaba), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Serdar Gürler), Cenk Tosun (Dk. 76 Enes Ünal)



Goller: Dk. 11 Cengiz Ünder, Dk. 23 Okay Yokuşlu (Türkiye), Dk. 45 Ivanic, Dk. 87 Mugosa (Karadağ)



Sarı kartlar: Dk. 16 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 49 Tomasevic, Dk 59. Simic (Karadağ)