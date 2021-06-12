Millilerin ilk maç fobisi!

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. İtalya maçın başından sonuna kadar üstün oynarken; ilk yarı golsüz sona erdi.

Dakika 53'te Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya, 1-0 öne geçerken; diğer golleri 66'da Immobile ve 79'da Insigne kaydetti.



Türkiye, rakip kaleye üç şut denemesinde bulundu; ancak bunlardan hiçbiri kaleyi bulmadı. Ay Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en az şut çektiği maçı oynadı.

Bu da sonuca etki etti. Bizim Çocuklar, Euro 2020'nin açılış maçında İtalya'ya yenilirken; oynadığı büyük turnuvalarda (Avrupa Şampiyonası + Dünya Kupası) oynadığı 7 ilk maçın 7'sini de kaybetti.



İTALYA'DAN İLKLER



Maçı net bir skorla kazanan İtalya, Avrupa Şampiyonası finallerinin en farklı açılış maçı galibiyetini elde etti. Avrupa Şampiyonaları'ndaki 39. maçına çıkan İtalya, ilk kez bir maçta üç gol kaydetti. Gök Mavililer, önceki maçlarında en fazla 2 gol atmıştı.



Türkiye karşısında etkili bir oyun sergileyen İtalya, oynadığı son 9 maçta da kalesinde gol görmedi. Gök Maviler, 1990'dan (Kasım 1989-Haziran 1990) bu yana ilk kez böyle bir istatistiğe imza attı.