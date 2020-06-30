Miralem Pjanic 65 milyon euroya  Juventus'tan Barcelona'ya transfer oldu (Pjanic kimdir?)

La Liga ekibi Barcelona, Juventus'un Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic'i Juventus'tan transfer ettiğini duyurdu.

Barça, 30 yaşındaki Pjanic için Juventus'a 60 milyon euro bonservis, şartların gerçekleşmesi halinde de 5 milyon euroya varan bonus ödemesi yapacak.

Barcelona, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Pjanic'in serbest kalma bedelini ise 400 milyon euro olarak belirledi.

Geçtiğimiz günlerde Juventus da Barcelona'nın 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Arthur Melo'yu 72 milyon euro + 10 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.

MİRALEM PJANİC KİMDİR?

2 Nisan 1990'da Bosna Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen oyuncu, profesyonel futbol kariyerine 2007 yılında Fransa'nın Metz ekibinde başladı. Bir sonraki sezon yine Fransız ekibi Lyon'a transfer olan Pjanic, 2011 yılında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A ekibi Roma'nın yolunu tuttu.

Juventus 2016 yılında 32 milyon euroya transfer ettiği oyuncu, siyah beyazlı formayla çıktığı 171 resmi maçta 22 gol atıp, 30 asist yaptı.

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