Miralem Pjanic Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Barcelona'dan Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i transfer etti. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.



Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığı belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.



1 YILLIĞINA KİRALANDI



Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, saat 22.30'da İstanbul'a geldi. Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Pjanic'i kulüp yetkilileri karşıladı. Bosna Hersekli futbolcu, daha sonra sağlık kontrollerinden geçirilmek için hastaneye götürüldü. Pjanic, sağlık kontrolünün ardından lisans işlemleri için TFF binasına gitti.



Barcelona'dan 1 yıllığına kiralanacak Bosna Hersekli futbolcunun maaşının bir kısmını Beşiktaş ödeyecek.



Kariyerinde Metz, Lyon, Juventus'ta forma giyen Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon başında Barcelona'ya transfer oldu. Pjanic, geçen sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.