MKE Ankaragücü, Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatacak

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MKE Ankaragücü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı anmak için başlattığı kampanyayı sosyal medyasından duyurdu

Sarı-lacivertli kulübün Ahmet Çalık'ın anısı için sosyal medyasından, "Acı kaybımız Ankara'nın gururu, örnek sporcu Ahmet Çalık adına cuma günü ilimizde belirlenen okullarda çocuklarımıza, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak çikolata dağıtıyoruz. Güzel kalpli Ahmet Çalık. Saygı ve rahmetle." paylaşımına Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinden büyük destek geldi.

Acı kaybımız Ankara'nın gururu, örnek sporcu Ahmet Çalık adına 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimizde belirlenen okullarda çocuklarımıza, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak çikolata dağıtıyoruz.



Güzel kalpli Ahmet Çalık...

Saygı ve rahmetle



Sende var mısın? @BursasporSk pic.twitter.com/jzWZTsnpHN — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 16, 2022

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Faruk Koca, Ahmet'in vefatının tüm Türkiye'yi üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Sporun içinde olsun olmasın bütün çevreler Ahmet'in başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Ankara'nın evladı olarak Ankaralılar da büyük üzüntü içinde. İnsanlar yaşarken onların iyi hallerini anlamak yerine maalesef vefattan sonra anlamak gibi bir kültürümüz var. Ahmet yaşarken onun bir iyiliklerini bilmemiz ve örneklememiz lazımdı. Ailesine, Konyaspor camiasına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Biz, özellikle Ahmet'in hem kişiliğiyle hem yaşadığı olayla ilgili yapılan kampanyaların kurumsal kimlikle yapılması doğru buluyoruz. Kişisel olarak hiçbir bireyi öne çıkaracak faaliyeti doğru bulmuyoruz. Kurumsal olan yapılan Ahmet'in hatıralarıyla ilgili yapacağı çalışmaları önemsiyoruz."



MKE Ankaragücü Kulübünün bu anma etkinliğinin tüm Türkiye'ye yayıldığını aktaran Koca, "Ahmet'in hatırasını yaşatmak istiyoruz. Bu projenin Türkiye'ye mal edilmesi gerektiğini düşündük. Sosyal medya paylaşımımızla Süper Lig ve 1. Lig'deki hemen hemen her kulübün desteğini gördük. Bireysel olarak da birçok iş adamının Ankaragücü'nün bu hassasiyetini dikkate aldığını gördük. Önemli olan iyi hatıralarla anılmaktır. İnsani ve ahlaki değerleri çok üst düzeyde olan biriydi Ahmet." ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca

FARUK KOCA'DAN KADINLARA VE ÖĞRENCİLERE BİLET MÜJDESİ



Sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, sezon sonuna kadar kadınlara ve lise ile üniversite öğrencilerine ev sahibi oldukları maçların biletlerinin ücretsiz olacağının müjdesini verdi.



Bu uygulamaya Denizlispor ve İstanbulspor maçlarında yapacaklarını daha önce açıkladıklarını hatırlatan Koca, "Sizin aracılığınızla bir müjde vermek istiyorum, sezon sonuna kadar kadınlar ve lise ile üniversite öğrencilerini Ankara'daki maçlarımıza ücretsiz davet ediyorum. Ankaragücü'nün 12. itici gücü olan taraftarımızı, eksik oyuncularımızın olduğu bu dönemde takımımızı coşkuyla desteklemeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

AHMET ÇALIK’IN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA