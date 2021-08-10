Molde - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kalan Trabzonspor'un rövanş müsabakası, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.



Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Macar hakem Adam Farkas yönetecek.

Müsabakada Farkas'ın yardımcılıklarını Balazs Szert ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ferenc Karako üstlenecek.

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.