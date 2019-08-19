Galatasaray'a Monaco'dan Falcao için iyi haber...

Inter'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye (26) Monaco talip oldu. Juventus ve Napoli'nin talip olduğu Mauro Icardi için Fransa Ligue 1 ekibi Monaco da devreye girdi.



12 MİLYON EURO'DAN 5 YILLIK İMZA



Rai Sport'ta yer alan habere göre; Monaco, Mauro Icardi için Inter'e 65 milyon euro teklif edecek. Arjantinli futbolcuya ise yıllık 12 milyon euro değerinde 5 yıllık kontrat önerecek. Haberde; Inter'in, Icardi'yi İtalya'dan rakipleri Juventus ve Napoli'ye satmak yerine Monaco'ya göndermeye sıcak bakacağı belirtildi.



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