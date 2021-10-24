MotoGP'de şampiyon Fabio Quartararo

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. mücadelesi İtalya Grand Prix'si, Rimini bölgesindeki 4,2 kilometrelik Dünya Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.



Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Quartararo, sezonun bitimine iki yarış kala pilotlar klasmanında 267 puana ulaşarak şampiyon olmayı garantiledi.



22 yaşındaki pilot, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda zirveye adını yazdıran ilk Fransız sürücü olmayı da başardı.



Bu sezon Quartararo'nun şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ise ilk sıradan başlayarak aynı sırada götürdüğü yarışın bitimine 5 tur kala kaza yaparak diskalifiye oldu ve zirve olasılığını sonraki haftalara taşıyamadı.



İtalya'daki yarışı, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez ilk sırada tamamlarken, takım arkadaşı ve vatandaşı Pol Espargaro liderin 4.859 saniye ardından ikinci, Avintia Esponsorama'dan İtalyan Enea Bastianini ise liderin 12.013 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Sezonun 172'nci yarışı Portekiz Grand Prix'si, 7 Kasım'da koşulacak.



PİLOTLAR KLASMANI



1. Fabio Quartararo (Fransa): 267 puan



2. Francesco Bagnaia (İtalya): 202 puan



3. Joan Mir (İspanya): 175 puan



4. Johann Zarco (Fransa): 152 puan



5. Jack Miller (Avustralya): 149 puan

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