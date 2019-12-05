Mourinho ilk yenilgisini eski takımı Manchester United'dan aldı

Londra ekibi 15'inci hafta mücadelesinde Manchester United'ın konuğu oldu.



Ev sahibi ekipte Marcus Rashford 6'ncı dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Tottenham'da Dele Alli 39'uncu dakikada skoru eşitlese de Rashford 49'uncu dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1.



LİVERPOOL EVİNDE GALİP

Lider Liverpool, Anfield'da ağırladığı Everton'ı 5-2 mağlup etti.



Ev sahibi ekibin gollerini Divock Origi 6 ve 31, Xherdan Shaqiri 17, Sadio Mane 45 ve Georginio Wijnaldum 90'ıncı dakikada atarken, Everton'da Michael Keane 21 ve Richarlison 45+2'nci dakikada ağları sarsan futbolcular oldu.



ÇAĞLAR'IN FORMA GİYDİĞİ LEİCESTER CİTY ÜST ÜSTE 7'NCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği maçta Leicester City Watford'u 2-0 yenerek, üst üste 7'nci galibiyetini elde etti.



Lider Liverpool'un en yakın takipçisi olan Leicester ekibinin gollerini, 55'inci dakikada penaltıdan Jamie Vardy ve 90'ıncı dakikada James Maddison kaydetti.

