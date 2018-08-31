Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'nın sarı-lacivertli takım için İstanbul'a geldiği duyurdu.



Sow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve Benzia'yi etiketleyerek, "Evet evet, O geliyor" ifadelerini kullandı.



YASSINE BENZIA KİMDİR?

Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015- 2016 sezonu öncesinde 1 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu. Lyon'da 54 maçta 6 gol, Lille'de ise 93 maçta 11 gol atan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro.



Lille takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yassine Benzia geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 33 karşılaşmada 2,478 dakika süre aldı ve takımı adına 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Cezayirli oyuncu on numara mevkiinde forma giyiyor.

