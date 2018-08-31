Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'nın sarı-lacivertli takım için İstanbul'a geldiği duyurdu.
Sow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve Benzia'yi etiketleyerek, "Evet evet, O geliyor" ifadelerini kullandı.
YASSINE BENZIA KİMDİR?
Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015- 2016 sezonu öncesinde 1 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu. Lyon'da 54 maçta 6 gol, Lille'de ise 93 maçta 11 gol atan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro.
Lille takımı ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yassine Benzia geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde 33 karşılaşmada 2,478 dakika süre aldı ve takımı adına 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Cezayirli oyuncu on numara mevkiinde forma giyiyor.
Moussa Sow Fenerbahçe'nin Benzia transferini duyurdu
NtvsporSpor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Yassine Benzia'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'nın sarı-lacivertli takım için İstanbul'a geldiği duyurdu.