Mustafa Cengiz: Ayrılsaydım en az 10 futbolcu serbest kalacaktı

Cengiz, GS TV'de yaptığı açıklamada, seçimden kaçacak biri olmadığını ama ödemelerin olduğu dönemde 'kaçtı' demesinler diye çekilmediğini dile getirdi.



İdari yönden ibra edilmemelerinin ardından süreci mahkemeye taşımalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz, "Süreci zorunlu olarak yargıya taşıdım. İbra edilmediğimde ayrılsaydım en az 10 futbolcu serbest kalacaktı. Benim gündemimde şu an seçim yok, uğraştığım işler var." dedi.



Cengiz, mahkeme süreciyle ilgili olarak şunları kaydetti:



"Hukuki olarak baktığımızda bu belirsizliği gidermek için ben ve Kaan (Kançal) kardeşimiz müdahil olduk. Daha önce alınmış 7 yürütmeyi durdurma kararı var. İdari ibranın hükümsüzlüğüne dair karar var. Hukuki süreç bitmeden, sadece iki kişi hakkında alınmış kararı göz önünde tutup, diğer 7 kararı dikkate almamak hukuken yanlış. Bazı arkadaşlarımız seçime girmemizi istemiyor. Eşit şartlarda düello ederiz, pusu kurmayız. Mustafa Cengiz olmadan seçim istiyorlar. Buna da 'peki' derim ama taraftarlarıma laf anlatamam. O yüzden mücadele ediyorum. Ben mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim."



Yarın mahkemeden çıkacak karara saygı duyacağını vurgulayan Cengiz, "Yarın mahkeme derse ki 'Hayır seçime gideceksin, Mustafa Cengiz olmayacak', böyle bir karar başım gözüm üstüne." diye konuştu.



Yönetimde yaklaşık 20 aydır bulunduklarını hatırlatan Cengiz, "Üçüncü seçim, insaf ya. Bu kulübe yarar mı getirir zarar mı getirir? Tabii ki yüzde yüz seçim olacak. Ne zaman bilmiyorum. Yönetim olarak bakacağız." ifadelerini kullandı.



DİVAN KURULU TOPLANTISINA KATILMAMASI



Divan kurulu toplantısına katılmamasına açıklık getiren Cengiz, şunları söyledi:



"Ben şu anda Riva, Florya, yapılandırma, bazı haklar ve projeler üzerine çalışıyorum. 'Seçim stratejisi yapalım, hangi güne alalım, baskın seçim iyi olur', bunlarla ilgili bir şeyim olmadı. Divana gitmememin ikinci nedeni; divan benim ve arkadaşlarımın kalbini kanatıyor. Maalesef divan başkanlığı da buna izin veriyor. Biz izin vermemesini istiyoruz. Galatasaray başkanına kolaylıkla saldırabiliyorsanız, bu yol yarın otoban olur. Siz Galatasaray başkanlığına her şeyi söyleyeceksiniz, parmak sallayacaksınız, tehdit edeceksiniz, hem de kenetlen diyeceksiniz. Bu nasıl çelişki. Divan başkanlığı umarım tutumunu düzeltir."



Cengiz, gelirlerinin de bir milyar 80 milyon lira civarında olduğunu vurgulayarak, "900 dendi ama değil. 120 milyon liralık yeni yapılanmayla Florya'yı yeniden elde edeceğiz. Florya bizim olacak, Kemerburgaz'dan da vazgeçmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.