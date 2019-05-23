Galatasaray'da son yıllarda tartışmalı genel kurullar yaparken, Fatih Terim de sık sık bu konuda gündeme geldi. Özellikle taraftarlar tarafından Terim'in başkan adaylığı dile getirildi.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'e konuşan Başkan Mustafa Cengiz, Terim'in başkanlığı için, "Üyelikte her 10 yılını dolduran gibi Fatih Terim de başkan adayı olur. Başkan da olur. Güzel de yapar" dedi.

Cengiz, "Olabilir... Hoca kendisi o espriyi yapar ara ara... Hoca niye başkan olmasın ki? Fatih Terim, bir kere Galatasaray Spor Kulübü üyesi. Gayet normal. Hiçbir sorun olmaz. Bunu bana ilk seçildiğimde de söylediler. Ama Fatih Hoca, teknik direktörlüğü daha çok seviyor. Sahada mücadeleyi seviyor. Bana söylediği o. Yoksa hoca her 10 yılını dolduran üye gibi başkan adayı olur. Ve başkan da olur. Ve güzel de yapar!" değerlendirmesinde bulundu.



Terim'in Şampiyonlukta taraftar kadar payı olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Fatih Hoca olduğu için ok rahat ettik, yüküm azaldı. Terim başlı başına bir idol. Ben hem hocama hem Abdurrahim beye çok teşekkür ediyorum. Hocam hem Galatasaraylı hem dünya çapında bir marka. Şampiyonlukta çok büyük payı var. Galatasaray taraftarı kadar payı var bana göre" dedi.

"ELEŞTİREN BAŞKANLAR GELSİN BAŞAKŞEHİR MAÇINI İZLEYELİM"



Özellikle Çaykur Rizespor maçı sonrası rakip kulüp başkanları tarafından, sarı kırmızlı ekibin kollandığını ima eden açıklamalarıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Bizi eleştiren sayın başkanlar ile oturup Başakşehir maçını beraber izleyelim, o maçta neler olmuş? Rakip takımın teknik adamı, Fatih Terim'i işaret ederek "Sahadan çıkmıyor" dedi, gidip 4.hakemi uyardı. Başakşehir'in antrenörü sahadan çıkmıyor ve hoca bunu söylüyor. Hocamız bu konuda uyarı yaparken, kendisine ters bir laf edildi. Fatih Hoca da tepki verdi çünkü o insanlar zamanında aynı kaptan yemek yiyen insanlar! Abdullah Avcı da, yardımcısı Orhan Ak da... Galatasaray'ın ekmeğini yemiş insanlar. Tahrik var ve hocamız da buna tepki veriyor. Ama yayıncı kuruluşta bu görüntü yok.

"GERÇEĞİ SERGİLEDİK"



"Peki VAR hakemi Ali Palabıyık sen bunu görüyorsun. VAR hakemi olarak Fatih Hoca'yı ve iki yardımcısını yollamadın mı dördüncü hakemlik döneminde yıllar önce tribüne? Bizim kulübe önünde bekçi gibi bekledin. Sen bu olayı görmüyor musun VAR'da? Uyarsana orta hakem Cüneyt Çakır'ı... “Ali Palabıyık'ı etki altına almak istiyorlar" diyorlardı. Hayır, biz sadece olası gerçekleri sergiledik. Demek ki Ali Palabıyık'ı etki altına falan almamışız. Öyle olsa Marcao'ya yapılan net penaltıyı gösterir, ve atılan 2. golümüz iptal edilmezdi. Soruyorum ey Ali Palabıyık, neden Cüneyt Çakır'ı VAR'a

çağırmadın?"



"GOMİS'İ ANLATAMADIK"

Takımdan ayrılması taraftar tarafından büyük tepki çeken Gomis transferiyle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Gomis, Fransız dergisine konuşmuş ve "Galatasaray'dan para yüzünden ayrıldım" demiş! Bunu demesine mutlu oldum. Çünkü biz gitmesini istemedik. Bunu bir türlü taraftara anlatamadık. Kendilerine göre beklentileri olabilir. "Yolu açık olsun" dedik. Neticede bize hizmet etmiş bir oyuncu bedeli karşılığında gitti." dedi.

"SOYUNMA ODASINA BİR KERE GİRDİM, PİŞMAN OLDUM"

Soyunma odasına giriyor musunuz sorusuna Başkan Cengiz, "Florya'ya 2 ya da 3 kere gittim. Soyunma odasına bir kere Abdurrahim Albayrak'ın zoru ile girdim. girdiğime de pişman oldum" cevabını verdi.