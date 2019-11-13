Mustafa Cengiz: Kaçtı demesinler diye ayrılmadım

Bugün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısına katılmayan Galatasaray Başkanı Kulübü Mustafa Cengiz, GSTV'de açıklamalarda bulunuyor.



Mustafa cengiz'in açıklamalarından satır başları;



"İbra edilmediğimiz anı ve geceyi hiç unutmuyorum. Biz kazık çakmadık. Biz bir sevdanın peşindeyiz. Duygularımı iyi hatırlıyorum. Fatih Hoca aradı, çok üzüntülüydü. Etkiliyor. Dışarıda kış varken, içeride bahar olmaz. 'Merak etme hocam' dedim."



"BIRAKSAYDIM KAÇTI DİYECEKLERDİ"



"Ayrılabilirdim, bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım 'Kaçtı' denecekti. 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. Acıyı, bal eyledik."



"14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam."



"Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle mücadeleye devam dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle."



"Taraftarımıza, camiamıza seslenmek istiyorum, ben diyorum ki şu anda gündemimde seçim yok. Uğraştığımız işler var."



"YARGIYA MÜDAHALE VAR"



"Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine."



"MAHKEME NE KARAR VERİRSE, BEN ONA HAZIRIM"



"Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek. Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben yokum."