Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın düzenlediği ve teknik ekip ile basın mensuplarının katıldığı yemekte, önemli açıklamalarda bulundu.

Cengiz, teknik direktör Igor Tudor'un kendilerine 7.5 milyon TL'lik alacak davası açtığını açıklarken, mayıs ayında gerçekleştirilecek genel kurulda aday olacağını duyurdu.



UEFA'nın 'Yellow Friday' etkinliğinden haberi olduğunu söyleyen Cengiz, "Loca satışlarımız da 17 milyon lirayı aştı. UEFA şeffaflık istiyor. Galatasaray'a yada herhangi bir kulübe ceza vermek istemiyor. Aksine yaşatmak istiyor. UEFA bize son dönemin en iyi savunmasını yaptığımızı söyledi. Bunu biz kendimiz söylemedik. Yönetimin ibra edilmesi ya da edilmemesi UEFA'yı etkilemez" dedi.

"Tudor'un gelişi gibi gidişi de doğru olmadı" diyen başkan Cengiz, "Böyle olmamasını isterdik. Yardımcılarının da alacaklarıyla beraber Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı" ifadelerini kullandı.



Teknik direktörümüz Fatih Terim ve oyuncuların şampiyonluk havasına girdiğini görüyorum. Bunun mutlu sonla biteceğine inanıyorum.

"KİMSEDEN ÇEKİNDİĞİM İÇİN DEĞİL..."



Golsüz sona eren Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Rakibe saygı esastır. Biz böyle gördüğümüz için öyle davrandık. Kadıköy'de buzdolabı gibi durmak zorundaydım. Kimseden çekindiğim için değil, rakibe duyduğum saygı nedeniyle öyle oturdum. Fenerbahçe maçının ardından tebrikler aldım.



Galatasaray, uzun yıllardan beri ilk defa Kadıköy'de normal bir deplasman maçı oynar gibiydi. Defansif yapıya bürünmedi. Kora kor, rakibiyle eşit bir mücadele etti. Fenerbahçe'de biz de net fırsatlar yakaladık. Tabii ki yenmeyi isterdik. Bundan sonraki

maçlara bakacağız." dedi.



"BAZI ŞEYLER DOĞRU SÖYLENMEYİNCE..."



"Galatasaray çok büyük bir camia ve çok büyük sorunları var." diyen Cengiz, "Bu sorunlarla tek tek uğraşıyoruz. Eski yönetimler Galatasaray'a zarar verecek söylem ve eylemlerde bulunmamalı. Dursun Başkan'la hiçbir kişisel sorunum yok. Tüm Galatasaray başkanlarına olduğu gibi ona da saygım var. Ama bazı şeyler doğru söylenmeyince tepki veriyorum. Bazen ben de sert söylemlerde bulunuyorum, ben de insanım." ifadelerini kullandı.

ADAYLIK AÇIKLAMASI



Mayıs ayında yapılacak genel kurulla ilgili Cengiz, Galatasaray başkanlığına şu anda da adayım. En zor dönemde arkadaşlarım elini taşın altına koydu. Arkadaşlarım iki ayda 190 milyon Lira'nın özerinde ödeme yaptı." dedi.



"HAKEMLER ADİL OLACAK"



Cengiz, "Hakemler, hakim olmayı bıraksınlar. Adalet dağıtmayı bıraksınlar. Gördüklerini çalsınlar. Hakem en azından 2 oyuncuya kırmızı kart verseydi, 3 penaltı pozisyonu olmazdı.Hakemler, adil olacak. Yetkileri sağlıklı kullanacaklar. Churchil'e sormuşlar, "Ne yetkiyi istiyorsun" diye. O da "hakemlere verilen yetkiyi versinler yeter" diye cevaplamış. Hakemler Galatasaray'a karşı kartlarda çok cesurlar. Rakibe karşı çok cimriler." ifadelerini kullandı.