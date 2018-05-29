Önceliklerinin çalışmak olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "4 ay bitti, 5 aydayız.

Metin Aslan kardeşimin ifade ettiği gibi devamlı buraya gelip mazbata alıyoruz.

İnşalla 3 sene görevimiz devam eder. Bayrak yarışında eski arkadaşlar buradalar

hepsini gördünüz. Bizim camia ve bütün camialar başarıya endeksli. Bize görev

verildi. Yıllardır üzerimizde kambur olan bu yükü camianın desteğiyle halledeceğimize

inanıyoruz. " dedi.



UEFA ile olan görüşmelerle ilgili de konuşan Cengiz, "UEFA ile prensipte anlaşmalar

bitti. Detay konularda da anlaşmak üzereyiz. Fenerbahçemiz ve Beşiktaşımız

UEFA'dan nasıl sınırlandırmalar aldıysa benzeri bize de uygulanacak. Detayı imza

atınca açıklayacağım" diye konuştu.



Hedeflerini Avrupa'da kupa kazanmak olarak gösteren Mustafa Cengiz, "Bizim için en

önemli hazine kurucumuz Sami Yen'in dediği gibi, 'Yabancı takımları yenmek' onlara

düşman değiliz. Hedefimiz; Real Madrid'in, Barcelona'nın yerini almak. İnşallah

finalleri kazanırız. Bu bizim rüyamız. İnşallah bu rüyamız gerçekleşir" ifadelerini

kullandı.

AVRUPA'DAN 50 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ



Avrupa'dan 50 milyon Euro'luk bir gelir beklediklerini kaydeden Cengiz şöyle devam

etti, "Avrupa'da 50 milyon Euro gibi bir gelir hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde grupta

hiç galibiyet alamasak bile 35 milyon Euro gelirimiz olacak. Grupta Beşiktaş

performansı gösterirsek 50 milyon Euro gelirimiz olur. Şu anda dünyanın Türk

pasaportlu en önemli kişilerinden BP Dünya Eşbaşkanı Tufan Erginbilgiç'i Sportif A.Ş

için düşünüyoruz. UEFA'ya sözümüz var. 24 ayın sonunda, biz kâra geçmeyi

hedefliyoruz. Bunu boş vaat olarak söylemiyoruz. Biz gereğini yaparız, bu koltuklara

yapışmış değiliz."



TRANSFER KONUSU



Teknik direktör Fatih Terim'in kendisini seçimden sonra kutladığını kaydeden

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Zaten seçimde herkes sevgili hocamı seçim

enstrümanı gibi kullandı. Bir transfer stratejimiz var. Sınırlamalar var, bunun

çerçevesinde hareket ediyoruz. Hocam, ilk göreve geldiğimizde olduğu gibi 'Sayın

başkanım ister bir çok transfer, isterseniz 2, istemezseniz de yapmazsınız, fark

etmez, elimizden geleni yaparız' demişti. Dün de yine aynısını söyledi. 'Dünyanın en

rahat teknik direktörü benim, kulübeye bakıyorum, 2-3 kişi var, fazla zorlanmıyorum'

dedi. Bir Çelebi gibi her yükü sırtına alıp yürüyebilecek bir insan. Türk karakterine

uygun bir insan." açıklamalarını yaptı.



Geçmişle kavga etmediklerini kaydeden Cengiz, "Hata yapılabilir. Ancak yeter ki bu

hatalar ölümcül hatalar olmasın. Biz Galatasaray Adası'nı mutlaka ve mutlaka çözeceğiz. Asla kapalı kapılar arkasında bir şey konuşmayacağız. Yapımızda bu yok.

Adanın sorununu üyelerimizin hizmetine sosyal tesis olarak açacak hale getireceğiz.

Bununla ilgili çalışmalarımız var." diye konuştu.



GALATASARAY TARAFTARINA ÇAĞRI



Mustafa Cengiz sözlerinin sonunda taraftara seslendi ve ""Grey Friday" yapıyoruz.

Taraftara mesajım, verebiliyorsanız bütün desteği verin. Mağazalara koşun. Yaklaşık

20 milyon TL'lik stoklar ürün var. Mayıs ayında kârlılık 1.5 milyon TL'yi aşmış durumda.

Kombine ve localara bir ay içinde hücum edin ve tüketin" destek çağrısında bulundu.