Önceliklerinin çalışmak olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "4 ay bitti, 5 aydayız.
Metin Aslan kardeşimin ifade ettiği gibi devamlı buraya gelip mazbata alıyoruz.
İnşalla 3 sene görevimiz devam eder. Bayrak yarışında eski arkadaşlar buradalar
hepsini gördünüz. Bizim camia ve bütün camialar başarıya endeksli. Bize görev
verildi. Yıllardır üzerimizde kambur olan bu yükü camianın desteğiyle halledeceğimize
inanıyoruz. " dedi.
UEFA ile olan görüşmelerle ilgili de konuşan Cengiz, "UEFA ile prensipte anlaşmalar
bitti. Detay konularda da anlaşmak üzereyiz. Fenerbahçemiz ve Beşiktaşımız
UEFA'dan nasıl sınırlandırmalar aldıysa benzeri bize de uygulanacak. Detayı imza
atınca açıklayacağım" diye konuştu.
Hedeflerini Avrupa'da kupa kazanmak olarak gösteren Mustafa Cengiz, "Bizim için en
önemli hazine kurucumuz Sami Yen'in dediği gibi, 'Yabancı takımları yenmek' onlara
düşman değiliz. Hedefimiz; Real Madrid'in, Barcelona'nın yerini almak. İnşallah
finalleri kazanırız. Bu bizim rüyamız. İnşallah bu rüyamız gerçekleşir" ifadelerini
kullandı.
AVRUPA'DAN 50 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ
Avrupa'dan 50 milyon Euro'luk bir gelir beklediklerini kaydeden Cengiz şöyle devam
etti, "Avrupa'da 50 milyon Euro gibi bir gelir hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde grupta
hiç galibiyet alamasak bile 35 milyon Euro gelirimiz olacak. Grupta Beşiktaş
performansı gösterirsek 50 milyon Euro gelirimiz olur. Şu anda dünyanın Türk
pasaportlu en önemli kişilerinden BP Dünya Eşbaşkanı Tufan Erginbilgiç'i Sportif A.Ş
için düşünüyoruz. UEFA'ya sözümüz var. 24 ayın sonunda, biz kâra geçmeyi
hedefliyoruz. Bunu boş vaat olarak söylemiyoruz. Biz gereğini yaparız, bu koltuklara
yapışmış değiliz."
TRANSFER KONUSU
Teknik direktör Fatih Terim'in kendisini seçimden sonra kutladığını kaydeden
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Zaten seçimde herkes sevgili hocamı seçim
enstrümanı gibi kullandı. Bir transfer stratejimiz var. Sınırlamalar var, bunun
çerçevesinde hareket ediyoruz. Hocam, ilk göreve geldiğimizde olduğu gibi 'Sayın
başkanım ister bir çok transfer, isterseniz 2, istemezseniz de yapmazsınız, fark
etmez, elimizden geleni yaparız' demişti. Dün de yine aynısını söyledi. 'Dünyanın en
rahat teknik direktörü benim, kulübeye bakıyorum, 2-3 kişi var, fazla zorlanmıyorum'
dedi. Bir Çelebi gibi her yükü sırtına alıp yürüyebilecek bir insan. Türk karakterine
uygun bir insan." açıklamalarını yaptı.
Geçmişle kavga etmediklerini kaydeden Cengiz, "Hata yapılabilir. Ancak yeter ki bu
hatalar ölümcül hatalar olmasın. Biz Galatasaray Adası'nı mutlaka ve mutlaka çözeceğiz. Asla kapalı kapılar arkasında bir şey konuşmayacağız. Yapımızda bu yok.
Adanın sorununu üyelerimizin hizmetine sosyal tesis olarak açacak hale getireceğiz.
Bununla ilgili çalışmalarımız var." diye konuştu.
GALATASARAY TARAFTARINA ÇAĞRI
Mustafa Cengiz sözlerinin sonunda taraftara seslendi ve ""Grey Friday" yapıyoruz.
Taraftara mesajım, verebiliyorsanız bütün desteği verin. Mağazalara koşun. Yaklaşık
20 milyon TL'lik stoklar ürün var. Mayıs ayında kârlılık 1.5 milyon TL'yi aşmış durumda.
Kombine ve localara bir ay içinde hücum edin ve tüketin" destek çağrısında bulundu.