Mustafa Cengiz: Hakemler başka bir varlığa mı dönüştü?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bu bir savaş değil, rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz, dayımız, eniştemiz. Biz düşman değiliz. Öncelikle bütün söylemlerimizde bu toplumun deşarjı olması gereken futbol nefret şarjı haline getirmeyelim. Bu söylemleri lütfen kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. İnsanları kendi başarısızlığımız için insanları sokağa dökmek anlamına gelecek söylemlerden kaçınalım. Lütfen toplumsal duygularla sportif duyguları karıştırıp şiddete doğru yönlendirmeyelim.

O başkan gülüyormuş. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsunuz, hem de her gün televizyonlara çıkıp ağlıyorsunuz, bunu anlamıyorum.

Siz hakemler de insandır, hata yapabilir derken şimdi nasıl oldu da hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? Hakemler melek mi oldu, ne oldu? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum.

Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurum kuruluşlarına, devlet bankalarına çatacaksınız, sonra da teşekkür edeceksiniz. Ben bu mantığı da anlamıyorum. Biz hakem hatası istemiyoruz. Bizim karakterimizde bu var.

TFF hepimizin federasyonu, onu bitirerek hiçbir yere varamayız. Biz kuralların uygulanmasıyla ilgili bir soru sorduk. Hala daha yanıt alamadık. Biz kibarca soruyoruz. Hangi maddeye dayanarak limit artırımı yaptınız?



Ben ilk kez bir kulübün seçim için kayyuma götürülmek istendiğini görüyorum. Bu kaosa götürür. Bunu iyi niyetle açıklayamam.

Bazı başkanlar neredeyse haber bülteni sunacak."