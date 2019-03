Son dakika haberi! Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.



Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.



Tansiyon sorunu yaşayan Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN AÇIKLAMA

Hastane çıkışında takım doktoru Cem Ergenç ile basın mensuplarına açıklamada bulunan Denizli, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.



Devre arasında tansiyonunun yükseldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:



"Bu akşam yaşadığımız hadise, aslında her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Her maçta yaşadığım gerilim bu akşam da yaşandı. Gayet doğaldır. Her şey iyi giderken, bir anda futbolda yaşanabilecek ters hadiseleri yaşıyorsunuz ve sinirleniyorsunuz. Hayatımda ilk defa bir maçın devre arasında tansiyonuma baktırdım. Doktorumuz çok hassas davrandı ve kontrol amaçlı buraya geldik. Bütün kontrolleri yaptırdık. Türkiye'de biriyle ilgili hastane lafı geçince, çağrışımlar çok farklı oluyor. Onun için karşınızda bunları söylemekle rahatlıyorum. Herkesin de rahat olmasını istiyorum. Her şey normal."



Cem Ergenç ise Denizli'nin müsabakanın 35. dakikasında midesinde ağrı hissettiğini anlatarak, "Devre arasında tansiyonunda hafif bir yükseklik tespit ettik. Arada sancılar devam etti. Sonra hem benim hem de oyuncuların telkiniyle bu kararın daha doğru olacağına inandık. Hocamızı hastaneye, kontrole yönlendirdik. Her şey normal." değerlendirmesinde bulundu.