Mustafa Özben, Tokyo 2020'de spor anansörü olacak (Olimpiyat tarihinde ilk ve tek)

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın anonsörü Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali’nde ‘spor anansörü' olarak ülkemizi temsil edecek.

ntv.com.tr 06.08.2021 - 16:02 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 16:08

Mustafa Özben, Tokyo 2020'de spor anansörü olacak (Olimpiyat tarihinde ilk ve tek)

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Olimpiyat Oyunları boyunca Saitama Super Arena’daki birçok maçın anonsörlüğünü yapan Mustafa Özben, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Fransa’nın karşı karşıya geleceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkek basketbol finalinde altın madalya maçında anonsları yapacak.

Olimpik anonsör, Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk ve tek Türk spor anonsörü olarak kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkacak.

Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları, 2016 Rio Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın yanı sıra Avrupa ve dünya basketbol şampiyonlarında görev yapan Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Basketbol Finali’nde de ses getirecek.

7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 05.30’da başlayacak.

ABD ile Fransa arasında oynanacak final maçı, Mustafa Özben’in kariyerindeki ikinci olimpiyat finali olacak.

Özben, kadınlar basketbolda ise bronz madalya maçını ve madalya törenini sunacak.

Mustafa Özben, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından 2021 - 2022 basketbol sezonunda ise Anadolu Efes'in sesi olmayı sürdürecek.

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