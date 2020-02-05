Nagatomo: Hak etmediğim parayı almak bana yakışmaz (1 milyon euroyu istemedi)

Profesyonelliği ve iş ahlakıyla her zaman Galatasaray teknik heyeti ve taraftarların takdirini kazanan Yuto Nagatomo, herkesi şaşırtan bir jest yaptı. Ara transferde yapılan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleri sonrası dolan yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınan Japon sol bek, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen sarı kırmızılı kulüpten bundan böyle para almayacağını açıkladı.



“GALATASARAY İKİNCİ EVİM GİBİ”



Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, garanti kontratı nedeniyle, lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon euro alma hakkına sahip olan Nagatomo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merak etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve aynlacağım" dediği öğrenildi.



1 MİLYON EURO TASARRUF



Avrupa'nın önde gelen liglerinde ara transfer döneminin kapanması nedeniyle ülkesi Japonya'da kulüp arayan Yuto Nagatomo'nun FC Tokyo ile temas halinde olduğu ve yüksek ihtimalle bu kulübe imza atacağı belirtildi.



Nagatomo'nun bu kararı, Galatasaray Kulübü'nün 1 milyon euro tasarruf etmesini sağlayacak.



31 Ocak 2018'de İtalya'nın Inter takımından 6 aylığına kiralanan Nagatomo, başarılı performans gösterince, aynı yılın temmuz ayında 2.5 milyon euro ödenerek bonservisi satın alınmıştı. 33 yaşındaki sol bek, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan yılda 2 milyon euro garanti ücret alıyor.



Sarı kırmızılı formayla 65 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 7 asist üreten Japon futbolcu 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.



Japonya Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcular arasında yer alan Yuto Nagatomo 122 kez milli oldu, 4 gol kaydetti.



NAGATOMO VE LUYINDAMA FEDERASYONA BİLDİRİLMEDİ



Galatasaray ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Nagatomo, devre arasında Marcelo Saracchi'nin transferi sonrası yedek sol bek durumuna düşmüş ve lisansı askıya alınmıştı. Nagatomo, dün Galatasaray tarafından ikinci yarı TFF'ye verilen listede yer almadı. Sakat olan Luyindama da bildirilmezken, Linnes ilk yarıda olmadığı listeye bu kez girdi.

