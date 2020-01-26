NBA efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında yaşamını yitirdi

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant 41 yaşında hayatını kaybetti.

ABD medyasındaki haberlere göre Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Helikopterde Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.

23 Ağustos 1978'de doğan Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmemiş, doğrudan NBA'ye adımını atmıştı.

1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilen Kobe, daha sonra Los Angeles Lakers'a takas edilmiş, NBA kariyeri boyunca bu takımın formasını giymişti.

20 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

NBA All-Star takımına 18 kez seçilen 'Black Mamba' lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu.

SİMGE FISTIKOĞLU'NUN ANLATIMIYLA KOBE BRYANT