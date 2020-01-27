NBA efsanesi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı helikopter kazasında yaşamını yitirdi

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant yaşamını yitirdi.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.



Yerel saatle 10.00 civarında Calabasas'da meydana gelen helikopter kazasında Bryant'la birlikte 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

5 kişinin bulunduğu belirtilen helikopterde kurtulanın olmadığı açıklandı.



23 Ağustos 1978'de doğan Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmemiş, doğrudan NBA'ye adımını atmıştı.

1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilen Kobe, daha sonra Los Angeles Lakers'a takas edilmiş, NBA kariyeri boyunca bu takımın formasını giymişti.

20 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

NBA All-Star takımına 18 kez seçilen 'Black Mamba' lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu.

2016'da jübile yapan Kobe Bryant, 2018'de Oscar ödülü kazanmıştı.

Bryant, 90'ıncı Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde, "Dear Basketball" (Sevgili Basketbol) adlı yapım ile "En İyi Kısa Animasyon" ödülüne layık görülmüştü.

SİMGE FISTIKOĞLU'NUN ANLATIMIYLA KOBE BRYANT