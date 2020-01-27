NBA efsanesi ünlü basketbolcu Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna helikopter kazasında yaşamını yitirdi

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant yaşamını yitirdi.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu.

Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşamını yitirdi.

New York Times gazetesinin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, NBA yönetimi, takımlara Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği teyidini gönderdi.



Associated Press haber ajansı ve CNN televizyonu gibi bazı medya kuruluşları da ismini açıklamadıkları kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde ölenler arasında Bryant'ın kızı Gianna'nın da olduğu bilgisini paylaştı.



Yaşamını yitiren diğer 7 kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.



Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.



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