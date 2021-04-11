NBA maçında Türk gecesi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle oynanan NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı 11.04.2021 - 05:45

NBA maçında Türk gecesi

Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi.

Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.

Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ARŞİV: O ANIN HİKAYESİ-CEDİ OSMAN

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