NBA maçlarına corona virüsü engeli (Maçlar süresiz olarak askıya alındı)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 11:19

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NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.  

Açıklamada ayrıca Covid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi. 

ABD'Lİ ÜNLÜ OYUNCU TOM HANKS VE EŞİ DE YAKALANDI

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da corona virüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.  

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