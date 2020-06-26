NBA'de 16 oyuncunun corona testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 16 oyuncuda yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi.



NBA'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Covid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.



Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.



NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.



ABD'DE CORONA VİRÜS VAKALARI YENİDEN ARTIYOR

