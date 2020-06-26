NBA'de 16 oyuncunun corona testi pozitif çıktı

NBA'da forma giyen 16 oyucuda corona virüs çıktı. Bu oyuncular sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya girecek.

Anadolu Ajansı 26.06.2020 - 18:24

NBA'de 16 oyuncunun corona testi pozitif çıktı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 16 oyuncuda yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Covid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.

NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.

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