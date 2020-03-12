NBA'de bir oyuncuya daha corona virüs bulaştı

Corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Utah Jazz oyuncusu, "Hepimiz bu virüsün ciddiyeti hakkında daha fazla şey öğreniyoruz" dedi.

AP - Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 22:30 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 22:33

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'da Rudy Gobert'tan sonra Donovan Mitchell'ın da yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

ABD'li basketbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Testlerim pozitif çıktı. Bu konuda bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu virüsün ciddiyeti hakkında daha fazla şey öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

NBA, Rudy Gobert'ın corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti.

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