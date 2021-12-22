NBA'de Heat'in galibiyetine Ömer'den 8 sayı, 13 ribauntluk katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 125-96 kazandıkları Indiana Pacers maçında 8 sayı, 13 ribauntla oynadı. Takımının galip gelmesinde önemli rol oynayan Ömer Faruk Yurtseven, son zamanlarda süre bulmasıyla beraber performansını da artırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 11:37

NBA'de Heat'in galibiyetine Ömer'den 8 sayı, 13 ribauntluk katkı

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NBA tarihinin en farklı galibiyeti Memphis Grizzlies'tan

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Heat, sahasında Pacers'ı mağlup etti.

Heat'in skor yükünü, 26'şar sayı atan Duncan Robinson ve Tyler Herro çekti. Kyle Lowry 8 sayı, 12 asist, 11 ribaunt, Ömer de 8 sayı, 13 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokluk katkıda bulundu.

Pacers cephesinde Caris LeVert ve Chris Duarte 17'şer sayı kaydetti.

LİDERS SUNS, LAKERS DEPLASMANINDAN GALİP AYRILDI

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı 108-90 yenerek üst üste 4. maçını kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.

Lakers'ta LeBron James'in 34 sayı, 7 ribaunt ve Russell Westbrook'un 22 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

﻿New York Knicks-Detroit Pistons: 105-91

Miami Heat-Indiana Pacers: 125-96

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 111-97

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-102

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 90-108

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