NBA'de heyecan yeniden başladı (LA Lakers - LA Clippers maçında 'Black Lives Matter' sloganı)

COVID-19 pandemisi nedeniyle 4,5 ay ara verilen NBA'de heyecan yeniden başladı. Walt Disney’deki spor kompleksinin ev sahipliği yapacağı NBA’de normal sezon yeni formatıyla 22 takımla tamamlanacak.

ntv.com.tr - Reuters 31.07.2020 - 10:15

NBA'de heyecan yeniden başladı (LA Lakers - LA Clippers maçında 'Black Lives Matter' sloganı)

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Mart ayında Utah Jazz'in Fransız ivotu Rudy Gobert’in corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası salgın nedeniyle araya giren NBA'de heyecan 4 ay sonra yeniden başladı.

Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak NBA’in yeni formatında normal sezon maçları 30 yerine 22 takımla tamamlanacak. Buna göre, pandemi öncesi alınan sonuçlara göre belirlenen 22 takımdan 13’ü Batı Konferansı’ndan 9’u ise Doğu Konferansı’ndan gelecek.

Walt Disney’deki spor kompleksinin ev sahipliği yapacağı NBA’de 'yeni' normal  sezonda kalan 8 maç haftası boyunca 22 takım, bir arada bir kampüsün içerisinde adeta bir 'fanus'ta yer alacak.

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Maçlar S Sports ve S Sports Plus'tan canlı yayınlanacak.

"BLACK LIVES MATTER" PARKEYE YAZILDI

TSİ 04.00'te başlayan Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers maçında, ABD'de George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayarak ülkeyi saran protestolara gönderme yapıldı; parkeye 'Black Lives Matter' yazıldı. 

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James ve takım arkadaşları da parkeye aynı sloganı taşıyan siyah tişörtlerle çıktı ve ABD ulusal marşı esnasında diz çöktü.

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