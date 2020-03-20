NBA'de corona virüs vakası 14'e yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers’ın iki oyuncusunda daha yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA’de toplam salgın vakası 14’e yükseldi.

Anadolu Ajansı 20.03.2020 - 06:56

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Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA’in Los Angeles Lakers takımı, yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncusunda daha corona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ‘’Bugün iki Lakers oyuncusunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Her iki oyuncu da karantinadadır ve ekibin doktorunun bakımı altındadır’’ ifadesi kullanıldı.

Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart’ta Brooklyn Nets takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi.

Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Covid-19 vakası tespit edilmişti.

Perşembe günü itibarıyla NBA oyuncularından 14'ünde Covid-19  tespit edildi.

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