NBA'deki corona virüs vaka sayısı 3'e çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 19:27

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Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 3'e yükseldi.

Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Covid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıkladı.

Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı.

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