Necati Ateş: Hocayı atabilmek için kovalıyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, bu yenilginin kendilerini şampiyonluk yarışından koparmayacağını söyledi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Fatih Terim'in kırmızı kart görmesi nedeniyle yardımcı antrenör Necati Ateş katıldı.

"İLK TOPLANTIMI BÖYLE YAPMAK İSTEMEZDİM"



Maç hakkında değerlendirmede bulunan Ateş, "Öncelikle ilk toplantımı böyle yapmak istemezdim. Daha iyi hayal etmiştim. Kazanarak konuşsaydım daha iyi olurdu. Çok pozisyona girdiğimiz, direkten dönen ve kalenin içinden çıkan pozisyonlar oldu. Maça verilmeyen gol ve verilen pozisyonlar damga vurdu. Sonra içeride izlediğimiz zaman aynı pozisyonda bizim golümüzü iptal etti, son dakikada Serdar'ın Berkan'ı itmesini VAR hakeminin çağırmaması inanılır gibi değil. Attıkları birinci golde herkes ofsayta bakıyor ama Kerem'e itme pozisyonu var. Oraya bakılmıyor" dedi.

"BİZ GALATASARAY'IZ, AYAĞA KALKARIZ"



Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimine eleştiride bulunan Necati Ateş, şöyle devam etti:



"Biz ivme yakalamışız, oyunu oraya yıkmışız, bir pozisyonla değişebiliyor. Hakem bu oyunu maalesef çevirebiliyor. Kerem'in pozisyonunda faul oldu. Avantaj oynatsa ve top bize gelse Diagne'nin pozisyonu büyük ihtimal penaltı. Oyunu okuyamıyor. Kırmızı kart onu kurtaracağı için oyunu durduruyor. Yoksa devamında Diagne'nin pozisyonu penaltı. İptal edilen golde 4 dakika 40 saniye oyun durdu. Süre tuttuk. Sonunda 7 dakika uzatma verdi. Bunları izleyince kenardan hocamız da çok sinirleniyor haliyle. Hocayı atabilmek için kovalıyorlar. Sinirler yükseldiği zaman da atıyor hocayı. Gerçekten sıkıntılı bir maç oynadık. Biz Galatasaray'ız, ayağa kalkarız. İkinci yarıya her zaman iyi başlar ve devamını getiririz."

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında yaşadıkları galibiyet sevinciyle ilgili Ateş, "Mutlaka biz orada olayları yatıştırmaya çalıştık. Onlar da çok fazla sevindiler. Oyuncularımızın bazıları sinirlendi. Bakacağız. İkinci yarıda deplasmanda kazandığımız maçta bakalım biz nasıl sevinç yaşayacağız göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.