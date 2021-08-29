Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı (Liverpool: 1 - Chelsea: 1 | Maç sonucu)

3. haftaya iki galibiyetle giren iki takımın mücadelesinde Liverpool ve Chelsea 1-1 berabere kaldı.



İki takım da maça etkili başlarken, 21. dakikada Kai Haverts, Anfield Road'u susturdu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kai Haverts, ön direkte kafayı vurdu. Top uzak diğeğin yanından ağlarla buluştu ve Chelsea 1-0 öne geçti.



35. dakikada Lukaku'nun harika taşıyıp ceza sahası sol içine bıraktığı topla Manson Mount buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda top sol direğin yanından auta gitti konuk ekip 2-0 öne geçme fırsatını kullanamadı.

45'de Liverpool penaltı kazandı. Chelsea ceza sahası içinde oluşan karambolde, hakem önce devam eddi. VAR incelemesi sonrasında Liverpool penaltı kazanırken; Reece James, kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Reece James, profesyonel futbol kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



45+5'te Liverpool'un penaltısını kullanmak için topun başına geçen isim Muhammed Salah oldu. Mısırlı oyuncu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 1-1 yaptı.



Liverpool, son 20 penaltı atışını da gole çevirirken; Muhammed Salah, bunların 14'ünü attı.



İkinci yarıda rakibinin de 10 kişi kalmasından yararlanan Liverpool, rakip yarısahaya oyunu yıktı.



52. dakikada Liverpool Muhammed Salah'ın ortasında Diogo Jota kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.



54. dakikada Van Dijk'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mendy geçit vermedi.



59.'da Fabinho'nuun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Mendy çıkardı.



Kalan dakikralarda Liverpool atakları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

İNGİLTERE PREMIER LEAGUE'INDE GÜNÜN SONUÇLARI



Manchester City 5 -0 Arsenal



Aston Villa 1 - 1 Brentford



Brihton 0 - 2 Everton



Newcastle 2 -2 Southampton



Norwich 1 - 2 Leicester



West Ham 2 - 2 Crystal Palace