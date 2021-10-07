Newcastle United rekor bedelle satıldı

Newcastle United, 300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı. İngiliz ekibinin yeni sahibi Mohammed bin Salman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar euroluk bütçe ayıracağı iddia ediliyor.

Haberler - Ntvspor - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 21:52

Newcastle United rekor bedelle satıldı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da uzun süredir gündemde olan değişim rekor bedelle noktalandı. 14 yıldır Mike Ashley yönetimindeki kulüp, 300 milyon sterlin (480 milyon dolar) karşılığında destekli bir konsorsiyuma satıldı.

DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

Kamu Yatırım Fonu (PIF), Newcastle United'ın hisselerinin %80’ini aldı. Böylelikle Ligin köklü kulüpleri arasında yer alan Newcastle'da taraftarı ikiye bölen Ashley yönetimi sona ermiş oldu.

Bu satışın ardından Newcastle United dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirdi. İngiliz ekibinin yeni sahibi Mohammed bin Salman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar euroluk bütçe ayıracağı iddia ediliyor.

SATIŞA ONAY VERİLDİ

Kamu Yatırım Fonu'nun Newcastle United'ı satın aldığı resmen duyuruldu. 

Ligi'nden yapılan açıklamada, "Premier Lig, Newcastle United Kulübü ve St James Holdings Limited, kulübün PIF, PCP Capital Partners ve RB ts & Media şirketler birliği tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığı bugün çözdü. Premier Lig'in Sahipler ve Yöneticiler Testi'nin tamamlanmasının ardından kulüp, derhal geçerli olmak üzere konsorsiyuma satıldı" denildi.

Kulüp yönetimin de yetkinin hükümetinde değil, konsorsiyumda olacağı da ifade edildi.

352 milyon Euro'ya satılan kulüp, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. 

Daha önce beIN, 'da bazı içeriklerinin yasaklanması ve korsan içerikler nedeniyle devralmaya karşı çıkmıştı. Ancak 6 Ekim'de Suudi devleti ile beIN arasındaki sorunlar çözüldü.

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